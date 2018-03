Juan Cuadrado, esterno colombiano della Juventus, ha raggiunto la propria Nazionale - in ritiro a Parigi - per farsi visitare dai medici, che già collaborano con lo staff bianconero. Il recupero del giocatore resta un'incognita: come riporta Tuttosport, l'infiammazione e il dolore persistono nonostante l’operazione chirurgica a cui si è sottoposto in Germania lo scorso gennaio per risolvere i problemi di pubalgia.