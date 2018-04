Dopo la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, la Juventus è tornata in campo oggi in vista della prossima sfida al Crotone, in programma per la serata di mercoledì. Questo il riassunto dell'allenamento, raccontato in un comunicato sul sito bianconero:



"Day after... e antivigilia di campionato.



Il giorno dopo la bella vittoria contro la Samp, la Juve è subito tornata al lavoro, dato che domani si deve partire per la Calabria: mercoledì sera è in programma il match a Crotone.



La squadra ha lavorato divisa in gruppi, come sempre nei giorni post gara: palestra e scarico per chi ha giocato ieri, campo, palla e atletica per gli altri giocatori.



Domani si torna in campo per la rifinitura al pomeriggio e prima Mister Allegri parlerà con la stampa (ore 12). Diretta, come sempre, su Facebook, Juventus Tv e Juventus.com".