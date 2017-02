Non solo André Gomes. La Juve, in casa Barcellona, tiene d'occhio anche Ivan Rakitic. Il centrocampista ha più volte espresso il desiderio di restare in Catalogna, ma il tanto atteso rinnovo continua a slittare, alimentando le voci che non vedono la sua permanenza così scontata. In aggiunta, c'è da considerare il futuro di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo ha avuto un ruolo chiave nel suo approdo al Barça e se dovesse cambiare la guida tecnica, allora potrebbe radicalmente cambiare anche il destino dell'ex Siviglia. A riportarlo è il Mundo Deportivo.