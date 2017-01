Stando alle ultime voci di mercato, sembra proprio che il Derby d'Italia si giocherà anche in estate: alla luce del probabile addio all'Arsenal di Alexis Sanchez, infatti, Juventus e Inter stanno monitorando la situazione e sono pronte a darsi battaglia per acquistare il cileno. Sanchez è stato vicino alla Juventus anche ai tempi dell'Udinese e rimane tuttora uno dei pochi giocatori al mondo che potrebbe migliorare il reparto offensivo di Allegri. L'Inter, invece, potrebbe giocarsi una carta in più, ovvero Ivan Perisic: secondo The Metro, infatti, l'allenatore dei Gunners Wenger avrebbe espresso il suo apprezzamento per l'ala interista, intravedendolo come sostituto ideale per il partente Sanchez.