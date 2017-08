La Juventus continua a valutare l'opzione Andres Iniesta. L'Illusionista è uno dei centrocampisti che hanno scritto la storia del Barcellona, ma sembra che il suo tempo in bluagrana stia per finire, tanto che non ha ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza l'anno prossimo. I bianconeri, secondo quanto riportato da Il Messaggero, valutano l'opzione, anche in ottica estate 2018.