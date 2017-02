Nonostante la brusca frenata che ha incontrato la trattativa negli ultimi giorni dello scorso Agosto, la Juventus non ha affatto rinunciato a provare a portare Blaise Matuidi a Torino. Il francese, infatti, ha dimostrato anche ieri sera nel poker rifilato al Barcellona col suo Psg di essere un centrocampista completo e che può davvero fare la differenza anche in un reparto fortissimo come quello bianconero. Secondo Le10Ssport, pertanto, Marotta recapiterà un'offerta a Parigi per Matuidi anche in vista della prossima estate: il concorrente principale, tuttavia, sembra essere il Chelsea, con Antonio Conte che è alla caccia del sostituto ideale per rimpiazzare la possibile partenza di Fabregas.