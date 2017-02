Sono ore calde per il futuro di Gianluigi Donnarumma. Proprio domani, infatti, il portiere milanista compirà 18 anni ed avendo raggiunto la maggiore età potrà finalmente firmare contratti più lunghi. Già da tempo, la Juventus ha intravisto nel rossonero l’erede ideale di Gianluigi Buffon per la porta bianconera ed ha un piano, presentato dall’edizione odierna di La Stampa: Marotta, infatti, avrebbe intenzione di intavolare una trattativa diretta con l’agente del giocatore Mino Raiola, il quale richiede un ingaggio per il suo assistito di almeno tre milioni di euro, cifra che comunque potrebbe non bastare per convincerlo. Per la Juventus non è un affare impossibile, ma di sicuro molto difficile, visto che anche il Milan cinese ha già palesato l’intenzione di blindare Donnarumma a lungo.