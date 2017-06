Per rinforzarsi, il Verona pensa ai talenti di marca bianconera. Gli scaligeri hanno messo da tempo nel mirino Kean, ma, come riporta il Corriere di Verona, il classe 2000 non è l'unico. I gialloblu sognano anche il colpaccio Riccardo Orsolini e ora spunta anche l'idea Filippo Romagna, pronto a un'avventura in Serie A.