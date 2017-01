Secondo il Daily Mail non ci sarebbero soltanto Chelsea e Manchester City interessate a Steven N'Zonzi in Premier: ora ha mosso primi passi ma decisi anche l'Arsenal, che vede nel francese del Siviglia l'uomo giusto per il proprio centrocampo. Un'asta che presto si sposterà solo sul giocatore, con tutti e tre i club pronti a sborsare una cifra del tutto simile a quella di 30 milioni imposti dalla clausola rescissoria. E che invece la Juve, a sua volta interessata, non appare disposta a investire.