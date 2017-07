Comincia oggi la tournèe americana della Juventus: i bianconeri partiranno con un volo charter da Torino alle 12, direzione New York. Ad attenderli ci saranno Cuadrado, Dybala, Higuain e Alex Sandro, che da una settimana circa si allenano negli USA, dopo le vacanze in Sudamerica. Lì avranno modo di disputare una competizione internazionale sicuramente affascinante, soprattutto per le forze in campo. L'International Champions Cup contro Barcellona, Roma, Paris Saint-Germain. Tutte le sfide saranno visibili, in esclusiva, su Premium Sport e Premium Sport HD, e si giocheranno negli speciali stadi americani.



Qui il programma (di tutta la preparazione bianconera):

- Domenica 23 luglio. 00.05: Barcellona-Juventus (New York)

​- Giovedì 27 luglio 03.05: Psg-Juventus (Miami)

- Domenica 30 luglio 22.05: Roma-Juventus (Boston)



- Sabato 5 agosto 18.30: Tottenham-Juventus (Amichevole a Wembley, Londra)

- Domenica 13 agosto 20.45: Juventus-Lazio (Supercoppa italiana, Roma)

- Giovedì 17 agosto 17.00: Juventus A-Juventus B (Villar Perosa)

- Domenica 20 agosto: inizio Serie A 2017/18