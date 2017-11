. Il colombiano ha lasciato anzitempo la nazionale colombiana, senza nemmeno andare in panchina nella gara contro la Cina: non si sa ancora nulla di preciso sulle sue condizioni. L'esterno bianconero tornerà in Italia in anticipo e verrà sottoposto a controlli specifici dallo staff medico della Juventus, per valutare che non si tratti di nulla di grave. Visto il periodo di forma di Cuadrado (suo il gol decisivo contro il Benevento prima della sosta), sarebbe una grave perdita. Lui, intanto, su Instagram fa sapere di avere tutta l'intenzione di recuperare il prima possibile.