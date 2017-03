Grande protagonista nella vittoria di oggi sul Pescara, Jankto, centrocampista dell'Udinese, rimane nel mirino della Juve. I bianconeri sono rimasti colpiti da quanto messo in mostra dal classe '96, andato in gol anche allo Juventus Stadium quest'anno, e stanno seguendo con attenzione la sua crescita. Magari non quest'anno, ma prima o poi è probabile che Marotta busserà alla porta dei friulani. Se il ragazzo non abbandonerà il percorso intrapreso, potrebbe essere uno dei nomi per l'estate 2018. Si pensa a lungo termine, in Corso Galileo Ferraris.