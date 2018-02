Lo Stadium è il fortino della Juve, in campionato e in Champions League. Lì si costruiscono i successi, con numeri straordinari: la Juve non perde da quasi 5 anni, per un totale di 22 partite. In tutta Europa solo il Barcellona può vantare una striscia migliore di imbattibilità casalinga: i blaugrana sono arrivati a 24 gare senza sconfitta al 'Camp Nou'.



Il record europeo:



29 -> Bayern: 04/03/1998-02/04/2002

24 -> Arsenal: 14/09/2004-15/04/2009

24 -> Barcellona: 18/09/2013-Attiva

23 -> Manchester United: 27/09/2005-03/11/2009

22 -> Juventus: 02/10/2013-Attiva

21 -> Barcellona: 24/11/2009-10/04/2013

21 -> Chelsea: 12/09/2006-08/12/2009

21 -> Real Madrid: 27/09/2011-09/12/2014