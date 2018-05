Sono due i nomi che la Juventus ha in mente per rimpiazzare Stephan Lichtsteiner ed entrambi vengono dalla Premier League. Come riporta Ilbianconero.com gli uomini mercato della Juve stanno tenendo sotto osservazione sia Darmian che Bellerin. Le trattative per il terzino italiano sono in fase avanzata, quelle per il laterale spagnolo ancora in fase embrionale.