Dalla Germania arrivano dei segnali importanti per la Juventus: ieri sera in Europa League è andato in scena il derby tedesco tra Borussia Monchengladbach e Shalke 04, che è finito 2-2 ed ha sancito il passaggio per gli ospiti in virtù dell’1-1 dell’andata a Gelsenkirchen. La dirigenza juventina era molto interessata al match, siccome in campo c’erano in campo Mahmoud Dahoud e Leon Goretzka. I due giocatori sono andati entrambi a segno: dopo il raddoppio bellissimo di Dahoud ha accorciato le distanze Goretzka per il momentaneo 2-1. In terra tedesca perciò hanno brillato due obiettivi della Juve, fornendo ottimi rapporti agli emissari bianconeri: i giocatori sono entrambi in scadenza nel 2018.