La Juventus è in pole position per l'acquisto di Douglas Costa nonostante l'inserimento del Tottenham sul giocatore. Il brasiliano è in uscita dal Bayern al termine della stagione e i bianconeri hanno già avviato i contatti sia con il procuratore che con il club bavarese. Stando a quanto riporta ilbianconero.com, poi, gli ottimi rapporti tra la Juve e i dirigenti del Bayern metterebbe la Juve in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza.