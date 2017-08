Vorrebbe restare alla Juve ma non è sicuro che verrà accontentato. Su Juan Cuadrado c’è il pressing della Roma, da tempo in contatto per il giocatore, ma secondo i bookmaker c’è un’altra squadra che intralcia la caccia dei giallorossi al colombiano. Secondo la stampa britannica l’esterno piace moltissimo all’Arsenal e ad Arsene Wenger e per i quotisti sono proprio i Gunners la prima scelta nelle scommesse sulla prossima squadra del giocatore. Come riporta Agipronews, in lavagna l’Arsenal si gioca a 3,00, proprio davanti alla Roma che invece è offerta a 5,50. I bookie includono nella lista anche il Milan a 6,00, mentre il Borussia Dortmund vale 9,00.