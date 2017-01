La volata finale per Riccardo Orsolini alla Juve è tirata da Andrea Favilli. Proprio così. L'ex centravanti della Primavera bianconera che in estate non era poi stato riscattato dal Livorno, diventa ora un elemento fondamentale per chiudere una trattativa ormai imbastita e che in queste ore dovrebbe giungere alla definitiva fumata bianca. C'è stato il rilancio del Napoli, mai il sorpasso e nemmeno l'aggancio. Ma alzandosi ulteriormente una valutazione che in meno di un mese ha visto Orsolini passare dai quasi 3 milioni con cui la Juve stava chiudendo in sinergia con l'Atalanta agli 8 proposti da De Laurentiis, la triangolazione Juve-Ascoli-Di Campli ha portato ad un doppio affare come quello che sta per essere definito e che vede al centro della questione anche Favilli.

REGIA JUVE - C'è quindi la Juve dietro l'immenente acquisto a titolo definitivo di Favilli dal Livorno da parte dell'Ascoli, un'operazione leggermente superiore ai 3.5 milioni in sinergia tra i due club bianconeri. E che rappresenta quindi l'ultimo tassello necessario per fare in modo che il sogno Juve di Orsolini possa coronarsi, permettendo all'Ascoli di realizzare il massimo da questa cessione trovando anche la linfa per acquisire il cartellino di un altro talento in rampa di lancio del nostro calcio. Con la massima soddisfazione del loro agente Donato Di Campli, pronto a chiudere una doppia operazione con la Juve, in attesa di far decollare quella che potrebbe catalizzare i rumors di mercato dei prossimi mesi e che vedrebbe al centro Marco Verratti.

ORA ORSOLINI – Prima Favilli quindi; ora o a giugno sarà un giocatore dell'Ascoli a tutti gli effetti con la Juve nel suo futuro. Poi Orsolini: pronta l'ultima accelerata per definire il passaggio alla Juve per una cifra quindi anche superiore ai 6 milioni ipotizzati negli scorsi giorni, per poi restare ad Ascoli in prestito per i prossimi sei mesi. In queste ore il summit, probabilmente, definitivo.



