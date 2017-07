Caccia al centrocampista. Sfumato Matic, a un passo dal Manchester United di José Mourinho, la Juventus ha deciso di fiondarsi su Emre Can. Il giocatore del Liverpool, all'occorrenza schierato anche centrale di difesa da Jurgen Klopp, è l'obiettivo numero 1 della dirigenza bianconera, oltre ad essere un vero e proprio pallino di Massimiliano Allegri; rientrato ieri ad allenarsi con il Liverpool, dopo le fatiche dell'Europeo Under 21 vinto con la sua Germania, il classe '94, in scadenza di contratto, nei prossimi giorni potrà già vestire il bianconero.



IL PIANO JUVE - Come scrive Tuttosport, infatti, la Juventus in settimana sferrerà l'assalto decisivo per il centrocampista dei Reds: pronta un'offerta tra i 30 e i 35 milioni per convincere la metà rossa del Merseyside a cedere l'ex Bayern Monaco, in scadenza di contratto tra un anno. Jurgen Klopp farà un ultimo tentativo per convincerlo a rinnovare, ma sarà vano: la Juve ha scelto Emre Can, ed Emre Can ha scelto la Juve.