Si avvicina la ripresa del campionato e la Juventus si appresta a sfidare il Bologna di Roberto Donadoni domenica sera allo Stadium. Potrebbe non esserci Gianluigi Buffon, ancora alle prese con qualche linea di febbre, mentre in difesa rientrerà Andrea Barzagli. L’impiego del centrale bianconero è però in dubbio vista l’ascesa di Daniele Rugani. In caso di difesa a tre, giocheranno entrambi assieme a Chiellini. Se invece Allegri, come probabile, opterà per una difesa a quattro, il tecnico di Livorno dovrà scegliere chi dei due affiancherà a Chiellini.