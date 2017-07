Emil Audero e la Juventus si separeranno, ma solo in prestito. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione de ilBianconero.com, il giovane portiere ha trovato l'accordo con il Venezia, ma prima di andare via dovrà firmare il rinnovo con i bianconeri. L'agente, infatti, è atteso oggi in sede, dove incontrerà la dirigenza della Juve per definire gli ultimi dettagli.



Diversa la situazione di Mattia Vitale, che prima di accettare Venezia come destinazione, vorrebbe valutare le altre proposte in arrivo. Il centrocampista classe 1997, dopo la positiva avventura a Cesena e al Mondiale Under 20 ha diverse richieste.