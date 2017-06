Passi avanti per Douglas Costa. Questo pomeriggio, nella sede di corso Galileo Ferraris a Torino, c'è stato un incontro tra i dirigenti della Juventus e l'agente brasiliano del giocatore, che ieri era arrivato in Italia. Un appuntamento importante, in cui - come riporta Sky Sport - i bianconeri hanno ricevuto un primo ok dall'entourage del giocatore per proseguire nella trattativa.



TRATTATIVA INIZIATA - Un appuntamento che, di fatto, apre ufficialmente la trattativa per l'esterno brasiliano. Il Bayern Monaco chiede 40 milioni di euro più bonus per l'ex Shakhtar Donetsk, per arrivare fino a un totale di 50. Incassato il suo gradimento, ora la Juventus proseguirà nei contatti col club tedesco, con cui i rapporti - come testimoniano gli affari Vidal, Coman e Benatia - sono ottimi.