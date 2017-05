Mbappé è più un rimpianto che un obiettivo di mercato per la Juventus. Prima che firmasse il suo primo contratto da professionista con il Monaco il 6 marzo di un anno fa, l'attaccante francese stava sfogliando il depliant delle pretendenti, tra cui c'erano anche i bianconeri. In concorrenza con PSG, Real Madrid e Bayern Monaco, la Juve fu a un passo dal grande colpo, durante alcuni colloqui a casa Mbappé con Wilfrid, il papà-procuratore. Alla fine, fece la differenza la volontà del ragazzo, che preferì restare dove avevano puntato su di lui, oltre a un congruo incentivo monetario allungato alla famiglia: di quelli che non si possono confessare, ma che tutti i club danno al momento dell'autografo.



CONTATTO PER KEITA - Intanto, sempre secondo La Stampa, la Juventus potrebbe avere più fortuna con un altro smisurato talento: Keita Baldé, 22 anni compiuti a marzo e un gol ogni 131 minuti giocati con la Lazio (13 in 28 presenze). Ieri gli uomini-mercato bianconeri hanno infatti parlato con l'agente dell'attaccante senegalese, Roberto Calenda. Al di là delle smentite che potrebbero anche filtrare, l'interesse è forte e le chance buone: Keita ha un contratto in scadenza nel giugno 2018 e nessuna intenzione di rinnovarlo con Lotito. Per la Juve possiede i colpi, l'età e soprattutto il ruolo per scommetterci.