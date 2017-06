Mino Raiola incontra la Juve prima di vedere il Milan: è infatti previsto nel primo pomeriggio un meeting tra l'importante agente italo-olandese e la dirigenza della Juventus, nelle persone di Giuseppe Marotta, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Calciomercato.com monitora la situazione in tempo reale e vi racconterà tutti gli sviluppi.



GLI ARGOMENTI - Si parlerà del futuro del giovane classe 2000 Moise Keane, fresco di rinnovo triennale con la Juve, che Allegri pensava di portare in prima squadra ma che probabilmente verrà mandato in prestito in Olanda per fare esperienza. Curioso poi che l'incontro tra la Juve e Raiola avvenga prima della visita decisiva a Casa Milan di quest'ultimo, per sancire il futuro di Donnarumma: che il nome del portiere rossonero entri nei discorsi è probabile, anche solo per informazioni. Sicuramente quello di Raiola è un piccolo sgarbo alla dirigenza rossonera, anche se poi le cose dovessero concludersi positivamente per il proseguimento della sua avventura al Milan.