Ore decisive per il futuro di Douglas Costa. L'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta è a Monaco di Baviera, accompagnato dall'intermediario Giovanni Branchini, per presentare l'offerta ufficiale al Bayern: 6 milioni di prestito oneroso, con obbligo di riscatto nel 2019 a 40 milioni di euro. Marotta e Branchini hanno appuntamento con Jan-Christian Dreesen, 'ministro delle finanze' del Bayern Monaco e Michael Gerlinger, che si occupa dei contratto del club tedesco, al Käfer-Schänke in Prinzregentenstraße 73.



DOUGLAS COSTA HA DETTO SI' - L'esterno brasiliano, che spinge per vestire la maglia bianconera, ha già trovato l'accordo con la Juve, sulla base di un contratto di quattro anni da 6 milioni di euro netti a stagione. Il Bayern, che partiva da una richiesta iniziale di 50 milioni, è vicino a dire sì. La formula, quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, è già stata pensata dai due club per Coman e Benatia, due trasferimenti sull'asse Torino-Monaco di questi anni.



TERZINO COMUNITARIO - La scelta di puntare su Douglas Costa, brasiliano con passaporto extracomunitario, obbliga la Juventus a cercare un terzino comunitario (i due slot saranno infatti occupati dall'ex Shakhtar e da Bentancur), in quest'ottica restano valide le opzioni Cancelo del Valencia e De Sciglio del Milan.