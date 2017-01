Se il futuro di Hernanes è sempre più indirizzato vero il Genoa, continua a tenere banco in casa Juventus il futuro di Patrice Evra. Il club bianconero ha di fatto dato carta bianca all'esterno francese classe '81 che è libero di trovare una nuova squadra senza alcun indennizzo da versare nelle casse della società torinese.



22.30 OFFERTA UFFICIALE - Secondo quanto riportato da RMCSport nella serata di oggi è arrivata anche l'offerta ufficiale da parte del Marsiglia per Patrice Evra. Il club francese ha proposto un contratto da 18 mesi al terzino bianconero che è sempre più vicino ad accettare.



INCONTRO A MILANO - Nella giornata di oggi l'ad Beppe Marotta ha incontrato a Milano l'entourage del giocatore per discutere le ultime proposte arrivate. L'interesse più concreto, dopo i contatti con Lione, Crystal Palace e Valencia, è attualmente quello del Marsiglia che entro il 31 gennaio chiuderà un colpo in fascia.



CONTATTO CON L'ATLETICO - La Juventus studia come sotituirlo, sta valutando il rientro anticipato a Torino di Spinazzola (attualmente all'Atalanta), ha in stand-by la trattativa per Kolasinac, ma non ha mai messo da parte il sogno Vrsaljko. Oggi a Milano Marotta ha incontrato proprio il direttore sportivo dell'Atletico Madrid, Andrea Berta. Un contatto più in vista di giugno che per l'immediato, ma la rivoluzione dei terzini è pronta ad iniziare.