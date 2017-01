E' Sead Kolasinac l'obiettivo numero uno della Juventus. La strategia è chiara, bloccare l'esterno difensivo bosniaco classe 1993 per giugno, quando scadrà il suo contratto con lo Schalke, cercando di anticipare il suo arrivo entro il 31 gennaio. In quest'ottica Marotta e Paratici, come appreso da calciomercato.com, hanno incontrato in un noto albergo del centro di Milano Giacomo Petralito, agente FIFA esperto di calcio internazionale ed intermediario di mercato fra Italia e Germania, che sta curando l'addio del terzino, seguito in passato anche dalla Roma. La Juve ha ribadito l'interesse ed è pronta ad accontentare lo Schalke con un indennizzo minimo. Su Kolasinac ci sono anche Bayern Monaco e diversi club inglesi.