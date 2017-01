Dopo il blitz di ieri a Milano, dove ha incontrato il suo agente Triulzi, l'attaccante della Juventus Paulo Dybala si appresta a firmare il rinnovo di contratto che lo porterà nei prossimi anni a diventare, in compagnia di Gonzalo Higuain, l'elemento meglio pagato della rosa.



E' previsto infatti per la giornata di oggi l'incontro che dovrebbe essere decisivo tra il calciatore, l'ad bianconero Beppe Marotta e Pierpaolo Triulzi, il procuratore della Joya. Attualmente Dybala guadagna 3 milioni netti a stagione, mentre il progetto per blindarlo e allontanare la corte soprattutto delle big di Spagna è di prolungare fino a giugno 2021 (con opzione per un altro anno) con un ingaggio che, tra parte fissa e bonus, raggiungerebbe i 7,5 milioni.