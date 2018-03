Brutte notizie per la Juventus dalla serata di amichevoli internazionali. Durante Germania-Spagna, infatti, Sami Khedira è stato costretto a lasciare il campo per infortunio a inizio secondo tempo. Problemi, per il capitano della nazionale di Joachim Low, dopo un contrasto con Thiago Alcantara. Lo stesso ct, ha così commentato a caldo: "Il muscolo si è indurito. Al momento non sembra niente di serio, ma è da valutare".



REAL, CHE RISCHIO - Nelle prossime ore sarà più chiara l'entità del problema, ma la Juve, che alla ripresa dopo la sosta affronterà Milan e Real Madrid, trema. Contro le Merengues, in particolare, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Miralem Pjanic, squalificato, e rischia di dover fare a meno a un altro calciatore importante per qualità ed esperienza come Khedira.