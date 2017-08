Rischia di partire senza Juan Cuadrado la stagione 2017/18 della Juventus. Nell'allenamento di oggi, l'esterno colombiano ha infatti riportato un affaticamento al polpaccio destro, che ne mette in dubbio la disponibilità per la Supercoppa Italiana di domenica sera, contro la Lazio.



DA VALUTARE - Con i neoacquisti Douglas Costa e Bernardeschi che ancora devono inserirsi al cento per cento negli schemi di Massimiliano Allegri, quella di Cuadrado sarebbe un'assenza molto pesante per il primo appuntamento ufficiale della stagione. Nei prossimi giorni le sue condizioni saranno rivalutate: la speranza è di riaverlo a disposizione almeno per la panchina, per dare all'allenatore livornese un'arma in più a gara in corso.