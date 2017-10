Ancora una volta, problemi in nazionale per Mario Mandzukic. L'attaccante bianconero è uscito durante il match della sua Croazia contro la Finlandia per un problema alla caviglia: infortunio per l’attaccante della Juventus che si è prima accasciato a terra dolorante, poi è uscito da solo – segnale positivo – sulle sue gambe, pur zoppicando e visibilmente irritato. Da ricordare che Mandzukic aveva segnato un gol nel secondo tempo. Si è fermato anche Barzagli in Italia-Macedonia per un risentimento al flessore.