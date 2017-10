Brutte notizie dal ritiro di Coverciano, dove l'Italia sta preparando la doppia sfida con Macedonia e Albania per agguantare i playoff mondiali. Come riporta Premium Sport, Daniele Rugani, centrale della Juventus e degli Azzurri, ha riportato una lussazione all'indice della mano destra, tanto che è in dubbio la sua presenza per la sfida di Torino contro i macedoni. Il commissario tecnico Ventura sta valutando l'ipotesi di lasciarlo in tribuna contro Nestorovski e compagni.