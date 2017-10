Dopo la pausa per le nazionali la Juventus sarà in campo ogni tre giorni fino al termine di ottobre. I bianconeri saranno impegnati sia in campionato che in Champions League con il doppio confronto contro lo Sporting Lisbona. Ecco tutti gli appuntamenti della squadra bianconera da qui a fine mese.



Sabato 14, ore 18: Juventus-Lazio

Mercoledì 18, ore 20.45: Juventus-Sporting Lisbona

Domenica 22, ore 18: Udinese-Juventus

Mercoledì 25, ore 20.45: Juventus-SPAL

Sabato 28, ore 20.45: Milan-Juventus

Martedì 31, ore 20.45: Sporting-Juventus