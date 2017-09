Il momento è arrivato: Wojciech Szczesny esordirà da titolare con la maglia della Juve. Il polacco, arrivato dall'Arsenal in estate dopo una stagione da protagonista alla Roma, ha come obiettivo (e promessa) quello di raccogliere l'eredità di Buffon e questo passaggio del testimone inizia oggi. Contro il Chievo, infatti, a difendere i pali ci sarà lui, non il capitano. Alternanza che si era consolidata anche lo scorso anno con Neto, ma questa volta ha un sapore diverso, decisamente più futuribile. L'avventura di Szczesny alla Juve, di fatto, inizia oggi. A lui il compito di far sì che parta nel migliore dei modi.