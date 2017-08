Secondo il Corriere dello Sport, c'è una Juve insaziabile sul mercato. Questo il titolo del quotidiano che annuncia ormai Benedikt Howedes in arrivo, mentre Keita Baldé rimane il colpo che si proverà in attacco. Lavori in corso ancora per Spinazzola, infine è stata fatta un'offerta al Barcellona per André Gomes sperando nei quattro, clamorosi colpi in due giorni.