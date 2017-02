Come scrive Libero per la prima volta dal 26 aprile ’98, lo Juve-Inter del contatto Ronaldo-Iuliano, tornerà in tribuna a Torino uno deimassimi dirigenti del club milanese, interrompendo il diktat imposto dal furibondo Massimo Moratti che da quel giorno, tranne che a Siena per lo scudetto del Triplete e poche rare occasioni, non aveva più seguito la squadra in trasferta: sarà infatti in tribuna Steven Zhang, figlio del patron, membro del cda e uomo di collegamento fra Suning e l’Italia che da tempo si è trasferito a Milano.