Ancora e sempre derby d'Italia. Non si placano le polemiche per l'arbitraggio di Rizzoli in Juventus-Inter. Oltre ai rigori chiesti su Icardi (2) e D'Ambrosio, spuntano nuovi episodi da moviola. Inter Channel ha mandato in onda un video in cui, dopo un fuorigioco di Perisic, Chiellini batte la punizione facendo un passaggio troppo corto a Buffon, Icardi è pronto a intercettare solo davanti al portiere, ma viene fermato da un fischio dell'arbitro (forse perché la palla era in movimento). Inoltre i nerazzurri chiedono un fallo di Chiellini su Gagliardini nell'azione del gol di Cuadrado. I tifosi della Juve rispondono puntanto il dito contro un presunto fallo di mano in area di Medel.