Antonio Conte è senza dubbio l'uomo del weekend: ieri con il suo Chelsea ha sconfitto per 3-0 l'Arsenal e si è portato a nove punti di vantaggio sul Tottenham secondo in Premier League, oggi è balzato all'onore delle cronache per un suo accostamento all'Inter e a Suning, a partire dall'estate. Questa sera l'ex ct della Nazionale italiana è presente allo Juventus Stadium per vedere la partita tra bianconeri e nerazzurri, il suo passato contro, forse, il suo futuro: ai posteri l'ardua sentenza. A fianco a lui anche l'attuale ct azzurro, Gianpiero Ventura.