Dopo tanta attesa, più per i giornalisti che per i tifosi (dacchè il risultato era scontato), scendono in campo la Juventus, imbattuta in casa, e l'Inter, in cerca di un risultato quantomeno positivo.

Senza troppi giri di parole: i bianconeri hanno meritato di vincere. Anzi, rincarerò anche la dose: i bianconeri hanno ampiamente meritato la vittoria, niente da dire. Lo so, lo so, amico bianconero che stai guardando sgomento questo articolo, un interista sta dicendo che avete vinto con merito. Non ha iniziato frignando, o con il rosico pari a quello di un castoro nella valle del legno. Deve sembrarti una cosa incredibile. E forse lo è per davvero.