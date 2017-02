La Juve si sta preparando al big match di domenica sera contro l 'Inter e lo stesso, ad un paio di migliaio di chilometri di distanza, sta facendo la sua Euro-rivale. Il Porto , infatti, affronterà domani sera il delicatissimo impegno di campionato contro lo Sporting Lisbona tra le mura amiche del Do Dragao . In caso di vittoria, i locali scavalcherebbero momentaneamente in vetta alla classifica il Benfica, che ha un punto di vantaggio sulla squadra di Nuno Espirito Santo ma che potrebbe ritrovare il primato in caso di vittoria domenica contro il CD Nacional. La Juve monitora la situazione a due settimane e mezza di distanza dalla gara di andata degli ottavi di Champions League.