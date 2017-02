Fa strano vedere una porzione dello Juventus Stadium vuota, specialmente se ben visibile dall'occhio delle telecamere. E' quello che sta succedendo questa sera nel corso di Juventus-Inter con una bella porzione di curva alle spalle di Handanovic lasciata completamente vuota dai tifosi bianconeri. Il motivo è da ricercare in una decisione della Questura di Torino nei confronti del gruppo ultras Viking che questa sera sono in sciopero. Ecco il comunicato della Juve:



"Si comunica che in fata odierna la Questura di Torino ha revocato il nulla osta concesso per la stagione calcistica 2016/17 all'esposizione di striscioni e bandiere permanenti riproducenti il nome e la simbologia del gruppo 'Viking'.



"Il provvedimento - continua il comunicato ufficiale della Juventus firmato dal delegato alla sicurezza dello Stadium Marca Patania - è motivato in relazione a episodi e comportamenti tenuti dagli appartenenti e dai leader del gruppo 'Viking' da qualche tempo poco inclini a rispettare la normativa vigente e soprattutto il regolamento d'uso d'impianto sportivo, sia sotto l'aspetto penale che amministrativo"



"La revoca è stata stabilita sulla bse di quanto previsto dalla Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 del 8.3.2007. che stabilisce: 'Il nulla osta potrà essere concesso anche per l'intersa stagione ed essere revocato, fatte salve le prerogative della società che ha accordato l'autorizzazione, qualora uno o più componenti appartenenti al gruppo vengano colpiti da DASPO o si rendano responsabili di episodi di intemperanza o violazione delle prescrizioni previste dal regolamento d'uso."