Altro veleno, altre polemiche: sono passati cinque giorni dalla sfida dello Stadium ma continua la guerra a distanza tra Juventus e Inter. Dopo gli episodi da moviola, la frecciata di John Elkann e la risposta del club nerazzurro affidata a un comunicato, sotto i riflettori finisce Marcelo Brozovic: il centrocampista croato ha lasciato il campo nel corso della ripresa per un dolore al piede destro, rivelatosi poi una frattura della prima falange del quarto dito. Il responsabile? Miralem Pjanic. A puntare il dito sul centrocampista bosniaco della Juve ci ha pensato l'agente di Brozovic, Miroslav Bicanic, che a Jutarnji ha spiegato: "Ho parlato con Marcelo dopo la partita e mi ha detto che ha lasciato il campo per via di un infortunio. Per due volte Pjanic gli ha pestato il dito, una volta nel corso del primo tempo, una volta nel corso del secondo tempo".



Brozovic salterà le prossime due partite contro Empoli e Bologna, ma a preoccupare l'Inter è la possibilità che il croato non recuperi in tempo per la delicatissima sfida contro la Roma: Marcelo steso da Pjanic, l'accusa dell'agente che riaccende il derby d'Italia.