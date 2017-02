Juve-Inter è il posticipo della 23esima giornata di Serie A. Segui con Calciomercato.com la moviola della gara, arbitrata dal signor Rizzoli di Bologna.



7' giusto il giallo a Candreva: che interrompe la ripartenza di Dybala stendendolo al limite dell'area bianconera.



10' Corretta la chiamata per fallo di Lichtsteiner su Joao Mario.



18' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore dell'Inter, Icardi prende il tempo a Chiellini che prima con il gomito e poi franandogli addosso lo ferma. Ci stava il rigore.



18' Dubbi anche sul contatto fra D'Ambrosio e Lichtsteiner che trattiene la maglia del nerazzurro che però riesce a concludere. Rizzoli lascia correre.



21' Giusto il fuorigioco fischiato ad Higuain su passaggio di Khedira.



22' Giallo a Pjanic. Il trequartista bianconero entra duro su Brozovic senza trovare la sfera. Corretta la segnalazione.



29' Contatto Bonucci-Icardi che vengono entrambi stesi da Cuadrado. Giusta la punizione per l'Inter.



32' Manca un calcio d'angolo all'Inter perchè è Cuadrado e non D'Ambrosio a mandare la sfera in corner.



33' Fuorigioco di rientro per Joao Mario che nell'1-2 con Brozovic su corner su dimentica di rientrare dall'offside.



37' Altro intervento al limite in area di rigore della Juventus. Mandzukic entra in scivolata su Icardi e lo colpisce sulla caviglia.



40' Incrocio di gambe fra Miranda e Higuain, ma l'interista era in anticipo, giusta la chiamata di rizzoli che dà punizione in favore dell'Inter.



41' Intervento in scivolata di Gagliardini. Giusto il fallo per gioco pericoloso. Medel ammonito per proteste.