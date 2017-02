Juventus e Inter si sfidano domenica sera allo Stadium, in attesa di darsi battaglia sul prossimo mercato estivo senza esclusioni di colpi.



IN MEZZO A DUE FUOCHI - In particolare è il centrocampo a infiammare i duelli tra i due club. L'ultimo esempio in ordine di tempo è Gagliardini, soffiato dai nerazzurri ai bianconeri, che nel recente passato hanno fallito gli assalti ai vari Guarin, Kovacic e Brozovic. Dovendosi accontentare di Hernanes, ora finito ai margini e tagliato dalla lista per la Champions League.



OCCHI IN FRANCIA - Juve e Inter sognano di riportare in Italia Verratti. Ma sarà durissima strapparlo al PSG, con cui è sotto contratto fino al 2021 e ha un ingaggio da 8,5 milioni di euro netti all'anno. Specialmente i bianconeri stanno puntando su un altro centrocampista che gioca in Ligue 1: Tolisso del Lione. Che ha 2 anni in meno, guadagna cifre molto più abbordabili e viene valutato sui 40 milioni di euro, circa la metà di Verratti. Voi chi scegliereste nel rapporto tra prezzo e qualità?



