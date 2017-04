Nato e cresciuto nella Fiorentina, tanto da meritarsi la maglia numero 10 viola, Federico Bernardeschi può lasciare, in estate, la squadra che lo ha cullato e coccolato. Della Valle e Corvino, presidente e direttore sportivo, vogliono blindare il talento di Carrara, il quale, però, non sembra convinto dal progetto del club toscano.



NO AL RINNOVO - Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha offerto un contratto quadriennale da 2 milioni e 700mila euro a stagione; il giocatore, in scadenza nel 2019, è orientato a dire no all'offerta viola, iniziandosi a guardare intorno. Tanti sono i club interessati, dal Bayern Monaco al Chelsea, passando da Milan e, soprattutto, Juve e Inter. I nerazzurri si sono mossi in anticipo con il ds Ausilio, ma la Juventus prova il sorpasso: pallino di Paratici, è stimato per la sua duttilità, per il suo senso del gol e, ovviamente, per la sua età. Quando, però, sul mercato la Juve deve parlare con la Fiorentina, l'esito della trattativa non è mai scontato. La Juve tenta di passare in pole, l'Inter non molla: sarà un'estate calda per Federico Bernardeschi.