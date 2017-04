Si chiama Cristiano Allegri, ha 19 anni. Segni particolari: juventino fino al midollo. E fin qui, non c'è niente di particolare in questo suo segno. Non fosse altro che Cristiano è non vedente fin dalla nascita. Una disabilità che, come anche in tanti altri casi simili a lui, in ogni caso non gli ha impedito di nascere e crescere con la Juve nel cuore, seguendola passo dopo passo in ogni partita casalinga fin da bambino. La Juve come passione e allo stesso modo come strumento per dire ed urlare al mondo che anche lui, sì, è esattamente come tutti gli altri. Non sempre un qualcosa di scontato da dire, anche e soprattuto da dirsi. Questa che ci racconta Cristiano è quindi solo una storia, la sua storia.



