Un nome nuovo, che alla Juve non era mai stato accostato finora, sta diventando di moda in queste ultime ora: i bianconeri, infatti, seguono con interesse Robin Quaison, trequartista del Palermo, l'unico a ben figurare in terra siciliana insieme a Nestorovski in questa prima parte di stagione. Tale strategia, secondo Sky Sport, implicherebbe due questioni: la prima riguarda il fatto che Marotta non stia minimamente pensando a sostituire Evra in difesa e pare possa accontentarsi di Asamoah e Mattiello come alternative di Alex Sandro, mentre la seconda fa riferimento all'eventuale offerta da formulare al Palermo. L'AD juventino e Zamparini pare possano venirsi incontro, visto il buon rapporto che li lega: la Juve acquisterebbe lo svedese per 2.8 milioni, lasciandolo in rosanero fino a giugno (data di scadenza del contratto di Quaison), per poi averlo a disposizione a partire da giugno.