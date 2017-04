Ci sono amori che nascono con il tempo, giorno dopo giorno. Altri, invece, che sbocciano non appena due persone si incontrano. Un esempio di questo secondo tipo di amore - calcistico, si intende - può essere quello che prova la Juventus per Isco, fantasista del Real Madrid. Non passa sessione di mercato senza che i bianconeri non provino a strappare il talento classe '92 alle Merengues, vedendo però i loro assalti sempre respinti. Ma qualcosa può cambiare in vista della prossima estate...



RINNOVO IN STALLO - Nonostante qualche settimana fa il rinnovo del suo contratto in scadenza 2018 sembrasse a un passo, non è ancora arrivato l'annuncio del prolungamento dell'ex Malaga. Che in una buona stagione a livello personale, con nove gol in 26 partite, non riesce comunque a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra di Zinedine Zidane. E per questo, a un anno dalla fine naturale del suo contratto, può davvero dire addio alla Casa Blanca.



RICHIESTA DI ALLEGRI - A Isco non mancano gli estimatori, dal Tottenham al Chelsea, ma la Juventus è pronta a dargli l'assalto qualora dalla Spagna arrivassero segnali di apertura. Con Massimiliano Allegri suo primo sponsor: l'anno scorso, durante l'incontro con la dirigenza in cui era stato pianificato il mercato, l'allenatore livornese aveva fatto espressamente i nomi di Higuain e Isco per rinforzare la rosa bianconera. Il Pipita, di lì a qualche settimana, è arrivato a Torino. Isco no. E nelle prossime settimane, quando ci sarà il nuovo appuntamento per programmare la prossima stagione, il suo nome sarà tra quelli di cui si parlerà.