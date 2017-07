"Jankto piace a Juventus e Inter" con queste parole Giuseppe Riso, l'agente del centrocampista dell'Udinese Jakub Jankto, ha aperto alla cessione del suo assistito. In questo momento, tuttavia, il club bianconero non considera il ceco come una priorità, mentre l'Inter ha in programma un blitz, ma soltanto a fine mercato.