E' il compleanno di #Kean! La punta bianconera, classe 2000, si racconta a @jtv212 pic.twitter.com/FKkOgcpPxP — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) 28 febbraio 2017

Moises, primo millenial a debuttare in campionato, festeggia oggi 17 anni. L'attaccante dellasi racconta a JTV: "Il mio idolo è Balotelli e credo di essere abbastanza simile lui per come gioco e sto in campo. Il mio sogno è quello di diventare calciatore con la maglia della Juve, anche se per farlo dovrò diminuire le porzioni di pasta alla carbonara, il mio piatto preferito ed aumentare le ore di sonno, che troppo spesso sostituisco giocando alla Playstation".la celebre maglia disfoggiata dopo la doppietta contro il Manchester United ai tempi del City. La stessa cheha mostrato contro ilai tempi degli Allievi.